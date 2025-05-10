Ростовчане заметили повреждение асфальта после парада Победы

Очевидцы сообщали о том, что танки и другие боевые машины повредили асфальт на пересечении улицы Советской и площади Карла Маркса. В год 80-летия Великой Победы проезд военной техники был более масштабным, чем в предыдущие: в параде участвовало более 60 единиц механизированных боевых машин. Среди них была техника времен Великой Отечественной войны и современная. Праздник отгремел, и теперь дорожные службы будут приводить асфальт в порядок.