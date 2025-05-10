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Ростовчане заметили повреждение асфальта после парада Победы

В донской столице после проезда военной техники на дороге остались повреждения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове после парада и проезда военной техники оказалось поврежденным дорожное покрытие. Корреспонденты «КП-Ростов-на-Дону» заметили оставленные гусеницами следы на улице Большой Садовой.

Очевидцы сообщали о том, что танки и другие боевые машины повредили асфальт на пересечении улицы Советской и площади Карла Маркса. В год 80-летия Великой Победы проезд военной техники был более масштабным, чем в предыдущие: в параде участвовало более 60 единиц механизированных боевых машин. Среди них была техника времен Великой Отечественной войны и современная. Праздник отгремел, и теперь дорожные службы будут приводить асфальт в порядок.