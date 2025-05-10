В шлеме и яркой юбке: фото красоток и их брутальных спутников на открытие мотосезона 2025 в Хабаровске

На одной площадке собираются сотни байкеров с разных уголков Дальнего Востока. Мотоциклисты гулом железных коней приветствуют друг друга и демонстрируют свой байк. Как и в прошлом году мотоколонна стартовала на территории терминала старого аэропорта, и далее во главе с губернатором Дмитрием Демешиным, отправилась на площадку у арены «Ерофей».
Особенно украсили это событие девушки в обтягивающих комбинезонах, коротких юбках. Кто-то приехал за компанию, кто-то уже несколько лет седлает железного коня.
Перед открытием сезона байкеры заранее проверили свои мотоциклы, устранили неполадки, помыли и натерли до блеска каждую деталь — так каждый мог выделиться, да и запечатлеть себя на память.