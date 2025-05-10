В шлеме и яркой юбке: фото красоток и их брутальных спутников на открытие мотосезона 2025 в Хабаровске

На одной площадке собираются сотни байкеров с разных уголков Дальнего Востока. Мотоциклисты гулом железных коней приветствуют друг друга и демонстрируют свой байк. Как и в прошлом году мотоколонна стартовала на территории терминала старого аэропорта, и далее во главе с губернатором Дмитрием Демешиным, отправилась на площадку у арены «Ерофей».