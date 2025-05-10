Пермяки пели «Катюшу» в переполненном автобусе после салюта в День Победы

Пермяки и гости города пели «Катюшу» в переполненном автобусе после салюта над Камой в День Победы 9 мая, рассказала perm.aif.ru жительница Перми Елена.
Речь идёт о пассажирке, которая с трудом смогла протиснуться в автобус № 14 за час до фейерверка в честь 80-летия Победы и пережила давку в автобусе, возвращаясь после салюта домой.
Пермячка поделилась с perm.aif.ru, что сначала собиралась добираться до дома после праздничного фейерверка пешком. Но увидев подъехавший к остановке «Улица Кубышева (Филармония)» относительно свободный автобус № 81, всё-таки решила ехать в нём.
«Уже на следующей остановке я пожалела об этом. Двери открылись, и в автобус влетела толпа людей, поднявшихся с набережной у Соборной площади. Это было похоже на цунами. За несколько секунд все пассажиры оказались тесно прижаты друг к другу. Я чуть не села на колени сзади сидящей женщине. Пришлось вцепиться в поручень, чтобы этого не произошло. Но колени я выпрямить так и не смогла», — вспоминает собеседница.
Елена признаётся, что её поразила женщина, которая вбежала в салон сама, но через несколько секунд обнаружила, что оставила своих троих детей на остановке. Так как дети в салон влезть уже не могли, женщине пришлось выходить. Водитель несколько раз пытался закрыть двери (из-за столпившихся в дверях пассажиров это было сделать очень трудно), и, наконец, поехал.
По словам собеседницы через две остановки весь автобус начал петь «Катюшу».
«Вот такое единение народа! Я думала снять происходящее на видео, но, к сожалению, из-за страшной тесноты не могла даже пошевелить рукой, чтобы достать телефон», — призналась она в разговоре с perm.aif.ru.
Пермячка добавила, что, наверное, запомнит давку в автобусе с песнями военных лет больше, чем салют.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после фейерверка в честь Дня Победы 9 мая в Перми образовались огромные пробки из людей и машин.