Пермяки пели «Катюшу» в переполненном автобусе после салюта в День Победы

«Уже на следующей остановке я пожалела об этом. Двери открылись, и в автобус влетела толпа людей, поднявшихся с набережной у Соборной площади. Это было похоже на цунами. За несколько секунд все пассажиры оказались тесно прижаты друг к другу. Я чуть не села на колени сзади сидящей женщине. Пришлось вцепиться в поручень, чтобы этого не произошло. Но колени я выпрямить так и не смогла», — вспоминает собеседница.