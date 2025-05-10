Воронежских водителей предупредили о дожде на трассе М-4 «Дон»

Осадки на автодороге М-4 «Дон» ожидаются в субботу, 10 мая. Дожди пройдут местами на территории Воронежской области. Об этом предупредили автомобилистов, планирующих дальние поездки, в пресс-службе госкомпании «Автодор».
Кроме того, осадки будут сопровождать водителей на М4 в Липецкой области, а также в южном направлении. После полудня дожди ожидаются местами в Ростовской области и Краснодарском крае.
Ранее стало известно, что температура воздуха в субботу, 10 мая, в Воронежской области заметно похолодает. Столбик термометра опустится сразу на 8 отметок. Температура не превысит +10 градусов.