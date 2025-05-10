Маркировка лекарств в Казахстане: о нюансах рассказали в Минздраве

Производители, импортеры, дистрибьюторы, аптеки и медицинские организации — все участники оборота регистрируются в системе Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanba. После чего им открывается доступ в личный кабинет, где осуществляется работа с кодами маркировки и отражается движение препаратов на всех этапах.