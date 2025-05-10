Более 7 миллионов пользователей присоединились к виртуальной минуте молчания 9 мая

За 9 мая в масштабном спецпроекте приняли участие более 7 миллионов человек, среди которых Азамат Мусагалиев, Ольга Бузова, Николай Басков, Настасья Самбурская, Юлия Гаврилина, Анна Покров, Слава Бустер, Милана Некрасова и другие известные артисты и блогеры.
В день празднования Победы в Великой Отечественной войне в ленте пользователей ВКонтакте и Одноклассников появлялось предложение присоединиться к виртуальной минуте молчания. После перехода в мини-приложение в нем запускался звук метронома, и каждый мог почтить память тех, кто сражался за Победу.
«День победы — один из важнейших праздников, который связывает миллионы россиян. Мы хотели провести самую масштабную минуту памяти онлайн, чтобы объединить пользователей со всей России, помочь им почувствовать свою причастность к сохранению памяти о героях и их подвигу, который дал нам возможность жить, мечтать и создавать свое будущее», — прокомментировала заместитель старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова.
В преддверии Дня победы VK подготовила онлайн и офлайн проекты, чтобы пользователи могли почтить память погибших и поделиться историями своих семей. Так, в этом году компания впервые запустила акцию «Синий платочек 80». Старт онлайн-проекту дала президент благотворительного фонда «Русская земля» Анна Данилова. Популярные авторы и известные люди представили фотографии своих родственниц, живших в военное время. Также ко Дню Победы в 10 российских городах появились зеркальные стелы от VK, которые помогли прохожим погрузиться в историю, показав, как выглядели значимые исторические места в период Великой Отечественной войны.
Ознакомиться с этими и другими активностями можно на специальном сайте.