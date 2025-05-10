Более 7 миллионов пользователей присоединились к виртуальной минуте молчания 9 мая

В преддверии Дня победы VK подготовила онлайн и офлайн проекты, чтобы пользователи могли почтить память погибших и поделиться историями своих семей. Так, в этом году компания впервые запустила акцию «Синий платочек 80». Старт онлайн-проекту дала президент благотворительного фонда «Русская земля» Анна Данилова. Популярные авторы и известные люди представили фотографии своих родственниц, живших в военное время. Также ко Дню Победы в 10 российских городах появились зеркальные стелы от VK, которые помогли прохожим погрузиться в историю, показав, как выглядели значимые исторические места в период Великой Отечественной войны.