Прикамцы выиграли самую престижную всероссийскую гонку спортсменов-водников

«Мажой-ралли» проводится раз в два года в на реке Чуя в Республике Алтай, соревнования считаются одними из самых престижных среди спортсменов-водников. На участке в 12 километров они проходят пороги высшей категории сложности. За два дня четыре атлета из Пермского края на двух двухместных катамаранах прошли три этапа соревнований с порогами шестой категории сложности, а также выполнили контрольные задания, имитирующие аварийные ситуации на маршруте. Результат команды оценивался по скорости, безопасности, тактике и технике прохождения порогов, а также разрешения условных аварийных ситуаций.