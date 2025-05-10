Более 280 тысяч южноуральцев проголосовали за проекты благоустройства

Согласно данным пресс-службы полпреда президента в округе, свою позицию уже выразило более миллиона уральцев. Наиболее активными оказались жители Свердловской области. Свои голоса уже отдали 525 тысяч жителей Среднего Урала.
На втором месте по активности граждан разместилась Челябинская область. За проекты благоустройства проголосовали уже 280 тысяч южноуральцев. Тройку лидеров замкнул ХМАО, в котором свой голос за проекты отдали 92 тысячи человек.
«Отмечаем высокую активность жителей по выбору территорий, которые будут благоустроены в следующем году. Спасибо всем, кто уже проголосовал!», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога.