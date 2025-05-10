В день матча «Факела» в Воронеже 11 мая закроют движение и запретят парковку

В связи с матчем чемпионата Российской премьер-лиги в Воронеже будут введены ограничения на движение и парковку автомобилей около стадиона «Факел». Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства 10 мая.
Напомним, что в воскресенье, 11 мая, на стадионе в Советском районе воронежский «Факел» встретится с московским «Локомотивом». Игра начнется в 16:30.
Так, с 18:00 субботы, 10 мая, до 18:00 воскресенья, 11 мая, будет установлен запрет на остановку и парковку автомобилей на участках улиц Домостроителей (от улицы Ворошилова до улицы Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от улицы Домостроителей до улицы Героев Сибиряков).
Кроме того, в день матча, 11 мая, с 07:00 до 18:00 будет закрыта для автомобильного движения часть улицы Писателя Маршака — от дома № 18А до перекрестка с улицей Домостроителей.
В период действия ограничений движения внесены изменения в схемы движения ряда автобусных маршрутов: № 12, 54, 72, 17, 23, 24, 66, 95, С70, 20, 40, 70, 88, 52.
Кроме того, транспортным компаниям дано указание увеличить количество транспорта на линиях после окончания матча.