В день матча «Факела» в Воронеже 11 мая закроют движение и запретят парковку

Так, с 18:00 субботы, 10 мая, до 18:00 воскресенья, 11 мая, будет установлен запрет на остановку и парковку автомобилей на участках улиц Домостроителей (от улицы Ворошилова до улицы Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от улицы Домостроителей до улицы Героев Сибиряков).