Туристы шокированы ценой посуточного жилья в Сталинграде

— Мы очень хотели побывать в вашем городе 9 Мая. Снять номер в гостинице у нас не получилось и пришлось искать квартиру. Цены, конечно, шокировали. 35 тысяч за сутки — это еще дешево, если так можно сказать. Были цены 50 тысяч и выше — это очень дорого, конечно, прям Москва, — рассказали гости города.