Психолог перечислил признаки, которые указывают на охлаждение в отношениях

Эксперт отметил, что о потере интереса красноречиво говорит поведение человека. По его словам, партнер может перестать уделять внимание собственной внешности либо, наоборот, начать слишком тщательно заботиться о своем образе. В первом случае это указывает на равнодушие к тому впечатлению, которое он производит на избранника, во втором — может означать, что ему важнее произвести впечатление на кого-то другого.