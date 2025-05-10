Казахстан запускает новые авиарейсы из Астаны в Турцию

Рейсы из столицы Казахстана в Газипашу будут выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам — с 28 мая по 29 августа 2025 года.
FlyArystan в партнерстве с туроператорами также предлагает чартерные рейсы в Анталью в период с мая по сентябрь 2025 года по следующим направлениям:
- Атырау — с 24 мая по 30 августа, по четвергам и субботам;
- Актау — с 23 мая по 31 июля по пятницам, с 2 по 31 августа по субботам;
- Шымкент — с 28 мая по 31 августа, по средам и воскресеньям;
- Актобе — с 23 мая по 29 августа, по понедельникам, средам и пятницам;
- Уральск — с 23 мая по 5 сентября, по средам и пятницам;
- Караганда — с 31 мая по 30 августа, по субботам;
- Костанай — с 22 мая по 13 сентября, по субботам;
- Кызылорда — с 29 мая по 28 августа, по четвергам.
Билеты на чартерные рейсы в Газипашу и Анталью уже доступны у туроператоров. В стоимость включены 20 кг багажа, 5 кг ручной клади и горячее питание на борту. Актуальную информацию о наличии билетов и туров можно уточнить в туристических агентствах вашего города.