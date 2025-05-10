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Казахстан запускает новые авиарейсы из Астаны в Турцию

АЛМАТЫ, 10 мая — Sputnik. Казахстанский лоукостер FlyArystan с 28 мая 2025 года авиакомпания впервые запускает прямые рейсы из Астаны в Газипашу — город в провинции Анталья, Турция, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Источник: Sputnik.kz

Рейсы из столицы Казахстана в Газипашу будут выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам — с 28 мая по 29 августа 2025 года.

FlyArystan в партнерстве с туроператорами также предлагает чартерные рейсы в Анталью в период с мая по сентябрь 2025 года по следующим направлениям:

  • Атырау — с 24 мая по 30 августа, по четвергам и субботам;
  • Актау — с 23 мая по 31 июля по пятницам, с 2 по 31 августа по субботам;
  • Шымкент — с 28 мая по 31 августа, по средам и воскресеньям;
  • Актобе — с 23 мая по 29 августа, по понедельникам, средам и пятницам;
  • Уральск — с 23 мая по 5 сентября, по средам и пятницам;
  • Караганда — с 31 мая по 30 августа, по субботам;
  • Костанай — с 22 мая по 13 сентября, по субботам;
  • Кызылорда — с 29 мая по 28 августа, по четвергам.

Билеты на чартерные рейсы в Газипашу и Анталью уже доступны у туроператоров. В стоимость включены 20 кг багажа, 5 кг ручной клади и горячее питание на борту. Актуальную информацию о наличии билетов и туров можно уточнить в туристических агентствах вашего города.