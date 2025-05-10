Казахстан запускает новые авиарейсы из Астаны в Турцию

Билеты на чартерные рейсы в Газипашу и Анталью уже доступны у туроператоров. В стоимость включены 20 кг багажа, 5 кг ручной клади и горячее питание на борту. Актуальную информацию о наличии билетов и туров можно уточнить в туристических агентствах вашего города.