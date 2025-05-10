Мошенники выманили у жителей Красноярского края почти миллиард рублей

Масштабное мошенничество поразило Красноярский край — с начала 2025 года аферисты выманили у жителей региона 856 миллионов рублей. Такие данные были обнародованы прокуратурой края 10 мая.
Только за последнюю неделю жертвами мошенников стали 203 человека, которые потеряли в общей сложности более 70 миллионов рублей. Средняя сумма перевода под психологическим давлением составила около 345 тысяч рублей.
С начала года ситуация выглядит еще более тревожно: 3110 жителей края перевели мошенникам 856 миллионов рублей. При этом средняя сумма каждого перевода достигла 275 тысяч рублей, включая как личные сбережения, так и заемные средства.
Анализ показывает, что большинство пострадавших попадаются на классические схемы обмана: звонки от лжесотрудников банков и спецслужб с предложениями о «спасении денег» на «безопасных счетах». Также распространены случаи перехода по фишинговым ссылкам при посещении сайтов интернет-магазинов и потери средств на фальшивых криптобиржах.
Раскрытие таких преступлений остается сложной задачей — процент раскрываемости составляет всего 27,5%. За текущий год удалось раскрыть 636 случаев мошенничества, при этом 293 дела уже направлены в суды. Низкая раскрываемость во многом объясняется тем, что значительная часть мошенников действует за пределами региона.
Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов, независимо от их схемы обмана.