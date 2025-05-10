Омская область направит почти 7 млрд рублей на ремонт школ и детских садов до 2027 года

Омская область распределит значительные субсидии на капитальный ремонт образовательных учреждений в период с 2025 по 2027 год. Общий объем финансирования составит 6 млрд 746 млн рублей.
Средства будут направлены на улучшение условий обучения и отдыха детей в регионе, включая подготовку летних лагерей к каникулам, а также капитальный ремонт школ и детских садов. В частности, на подготовку 19 стационарных муниципальных лагерей в 15 муниципальных образованиях в 2025 году выделено 59,2 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение материалов и проведение текущих ремонтных работ, что позволит обеспечить комфортный отдых для 20 725 детей.
В рамках программы капитального ремонта образовательных учреждений, в 2026 году на школы направят 207,7 млн рублей, а на детские сады и их оснащение новым оборудованием — 376 млн рублей. В 2027 году финансирование значительно увеличится: на школы выделят 1,3 млрд рублей, на дошкольные учреждения — 496 млн рублей.
В следующем году планируется отремонтировать Шараповскую школу в Марьяновском районе и Хортицкую школу в Нижнеомском районе. В 2026 году капитальный ремонт проведут в шести детских садах, включая учреждения в Горьковском, Москаленском, Тюкалинском районах и Омске. В 2027 году список объектов значительно расширится — будет отремонтировано 13 школ и 8 детских садов по всей области.
Стоит отметить, что это не первое выделение средств на капремонт школ. В конце прошлого года уже было распределено свыше 785 млн рублей на 2025 год и более 2 млрд рублей на 2026 год.