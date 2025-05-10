Омская область направит почти 7 млрд рублей на ремонт школ и детских садов до 2027 года

Средства будут направлены на улучшение условий обучения и отдыха детей в регионе, включая подготовку летних лагерей к каникулам, а также капитальный ремонт школ и детских садов. В частности, на подготовку 19 стационарных муниципальных лагерей в 15 муниципальных образованиях в 2025 году выделено 59,2 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение материалов и проведение текущих ремонтных работ, что позволит обеспечить комфортный отдых для 20 725 детей.