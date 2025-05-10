Клещи атакуют: более 1200 человек пострадали в Приморье с начала сезона

С начала эпидемического сезона с присасыванием клещей обратились 1205 человек, в том числе 314 детей (26%), проживающих на 30 административных территориях края. Данный показатель ниже предыдущего года на 20,2%, но выше среднего многолетнего на 2,1%, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
В ведомстве уточнили, что всего местные жители сдали на исследование 853 экземпляра, это 70,8% от всех пострадавших. В 128 образцах клещей обнаружены боррелии (15% от исследованных клещей), в 200 клещах — риккетсии (23,4%), в восьми клещах — анаплазмы (0,9%), в четырёх — эрлихии (0,5%) Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в двух исследованных клещах, снятых с жителей Кавалеровского района.
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Также выяснилось, что по итогам прошлого года, самыми населёнными клещами местами в городе являются: остров Русский, территории бухт Рында, Воевода, Лесная, полуостровов Назимова и Саперный, пригород Владивостока, в частности лесные массивы, которые не подвергаются акарицидной обработке. Это такие районы, как Седанка, Санаторная, Океанская, Садгород, Весенняя, Сахарный ключ. Также клещи встречаются в черте города Владивостока, особенно в лесных массивах. Среди таких мест: район Трудового, Дальхимпрома, а также бухты Щитовая и Горностай.