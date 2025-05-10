Клещи атакуют: более 1200 человек пострадали в Приморье с начала сезона

Также выяснилось, что по итогам прошлого года, самыми населёнными клещами местами в городе являются: остров Русский, территории бухт Рында, Воевода, Лесная, полуостровов Назимова и Саперный, пригород Владивостока, в частности лесные массивы, которые не подвергаются акарицидной обработке. Это такие районы, как Седанка, Санаторная, Океанская, Садгород, Весенняя, Сахарный ключ. Также клещи встречаются в черте города Владивостока, особенно в лесных массивах. Среди таких мест: район Трудового, Дальхимпрома, а также бухты Щитовая и Горностай.