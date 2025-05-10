69 лет назад родился гендиректор ОРТ Владислав Листьев

10 мая 1956 года родился тележурналист и первый гендиректор телеканала «ОРТ» Владислав Листьев. В марте 1995-го его застрелили в центре Москвы. За расследованием следила вся страна. Извинения гражданам за разгул бандитизма принес лично президент России Борис Ельцин. Однако даже спустя 30 лет имена убийц официально не названы, а материалы дела никому не показывают. О событиях того дня «Газете.Ru» удалось поговорить с тем, кто прибыл на место происшествия одним из первых.