Треть пострадавших от клещей в Башкирии — это дети

По состоянию на 7 мая текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 2 356 человек (в 2024-м было 2 159), 33,6% из них — это дети. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
— В лабораториях исследовано 2047 клещей, снятых с людей, инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет — 1,5% (2024 — 1,2%); зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза — 12,2% (2024 — 16,8%), — передали в надзорном ведомстве.
В Роспотребе добавили, что акарицидные обработки против клещей в республике были проведены на площади почти в 1,6 тыс. гектаров — это 39,6% от запланированного.
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