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Мингорисполком: 180 тысяч белорусов присутствовало на параде 9 Мая в Минске

Мингорисполком сообщил, что 180 тысяч белорусов присутствовало на параде 9 Мая в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком сообщил агентству «Минск-новости», что 180 тысяч белорусов присутствовало на военном параде 9 Мая в Минске в ознаменование 80-летия Великой Победы.

Возле стелы «Минск — город-герой» прошли коробки военнослужащих из Беларуси и ряда других стран, колонна современной военной техники. Также над местом парада была продемонстрирована мощь авиации республики. Завершили парад показательное выступление роты почетного караула и театрализованный эпизод «Будем жить». После этого небо над столицей Беларуси озарил торжественный фейерверк.

Каким был парад, можно посмотреть здесь. Также мы рассказывали, какими были фейерверки в честь Дня Победы в Минске, на Кургане Славы и в областных центрах.