Уроженец Волгограда Прохор Шаляпин поделился 9 мая снимком на Мамаевом кургане на фоне скульптуры «Родина-мать зовет!».
Под снимком с главной высоты России известный певец и шоумен оставил подпись с поздравлением с праздником великой Победы.
Шаляпин нередко бывал до сих пор на малой родине, где оставалась его мама. Но недавно он купил ей квартиру в Подмосковье. И теперь повода для визитов не осталось, тем более что здесь жестоко обошлись с Еленой Колесниковой, обвинив ее в мелком взяточничестве.
Певец тогда комментировал приговор: дело «состряпали» не из чего, приравняв сестру-хозяйку к губернаторам-мздоимцам.