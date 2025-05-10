Прохор Шаляпин поделился 9 мая фото с Мамаева кургана в Волгограде

Шаляпин нередко бывал до сих пор на малой родине, где оставалась его мама. Но недавно он купил ей квартиру в Подмосковье. И теперь повода для визитов не осталось, тем более что здесь жестоко обошлись с Еленой Колесниковой, обвинив ее в мелком взяточничестве.