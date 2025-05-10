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Прохор Шаляпин поделился 9 мая фото с Мамаева кургана в Волгограде

Под снимком с главной высоты России известный певец и шоумен оставил подпись с поздравлением с праздником великой Победы.

Источник: Прохор Шаляпин

Уроженец Волгограда Прохор Шаляпин поделился 9 мая снимком на Мамаевом кургане на фоне скульптуры «Родина-мать зовет!».

Под снимком с главной высоты России известный певец и шоумен оставил подпись с поздравлением с праздником великой Победы.

Шаляпин нередко бывал до сих пор на малой родине, где оставалась его мама. Но недавно он купил ей квартиру в Подмосковье. И теперь повода для визитов не осталось, тем более что здесь жестоко обошлись с Еленой Колесниковой, обвинив ее в мелком взяточничестве.

Певец тогда комментировал приговор: дело «состряпали» не из чего, приравняв сестру-хозяйку к губернаторам-мздоимцам.