Мертвых тюленей снова обнаружили на побережье Мангистауской области

О том, что на берегу найдены мертвые животные, рассказали жители населенных пунктов Акшукур и Саин Шапагатов Тупкараганского района. Специалисты Департамента экологии провели мониторинг побережья и зафиксировали наличие останков.
По словам исполняющего обязанности руководителя областного управления рыбной инспекции Конарбая Базарбаева, большинство туш находятся в труднодоступных местах, куда невозможно добраться на технике. Он подчеркнул, что, вероятно, часть останков сохранилась с 2024 года, когда осенью была зафиксирована массовая гибель тюленей.
«Осенью прошлого года на этом участке было найдено около 130 погибших тюленей. Возможно, часть останков осталась с того времени. Сейчас акимат приступил к уборке тел животных в доступных для транспорта зонах. Вопрос по труднодоступным участкам пока обсуждается», — пояснил Базарбаев.
Он добавил, что на побережье обнаружены и тушки мертвых птиц. В связи с этим специалисты областного департамента экологии взяли пробы морской воды для лабораторного анализа.