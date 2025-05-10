Мертвых тюленей снова обнаружили на побережье Мангистауской области

«Осенью прошлого года на этом участке было найдено около 130 погибших тюленей. Возможно, часть останков осталась с того времени. Сейчас акимат приступил к уборке тел животных в доступных для транспорта зонах. Вопрос по труднодоступным участкам пока обсуждается», — пояснил Базарбаев.