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Власти Ростова раскрыли планы о будущем проекта платной дороги через центр

Об этом сообщает администрация города.

Источник: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону проект строительства платной дороги, соединяющей Сиверса с Таганрогской и известной как Темерницкий скоростной диаметр, пока не продвинулся дальше идеи. В администрацию города не поступало официальных предложений о реализации проекта.

Компания ГСК «Дон», зарегистрировавшая товарный знак для Темерницкого диаметра в конце 2023 года, не направила инициативу о заключении соглашения. Проект предполагает строительство бессветофорной дороги с четырьмя или восемью полосами, что позволило бы сократить время в пути с 25−33 минут до 6. Предполагается, что дорога будет платной, так как это частная инициатива.

Финансовая модель, разработанная компанией «Прагматик», предусматривает максимальную скорость движения до 80 км/ч. Ожидается, что новая трасса решит транспортные проблемы северо-западного направления города и улучшит дорожную ситуацию. Однако, на данный момент, проект остается без движения.