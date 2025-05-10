Власти Ростова раскрыли планы о будущем проекта платной дороги через центр

Компания ГСК «Дон», зарегистрировавшая товарный знак для Темерницкого диаметра в конце 2023 года, не направила инициативу о заключении соглашения. Проект предполагает строительство бессветофорной дороги с четырьмя или восемью полосами, что позволило бы сократить время в пути с 25−33 минут до 6. Предполагается, что дорога будет платной, так как это частная инициатива.