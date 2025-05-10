В Ростове за безопасностью праздника на 9 Мая следили тысячи силовиков

Перед началом праздника специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии обследовали места массовых гуляний. Желающие посмотреть парад и проезд военной техники проходили через рамки металлоискателя. Они были установлены в районе Театральной площади и на улице Большой Садовой. Сотрудники полиции проверяли сумки у каждого, кто через них проходил. Несмотря на очереди возле пунктов досмотра, люди не высказывали недовольства, поскольку понимали, как важна сейчас безопасность. Программа праздника к 80-летю Великой Победы включала, кроме парада, концерты, выставки, бесплатные экскурсии и салют.