Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внимание, водители: в Кишиневе из-за марафона юристов будет перекрыт центр города

Мэрия Кишинёва сообщает, что участок бул. Штефана чел Маре между между ул. Митрополита Бодони и ул. Пушкина с 20:00 10 мая до 20:00 11 мая будет недоступен для дорожного движения.

Источник: Комсомольская правда

‍ ‍ В выходные состоится марафон юристов, в связи с чем центральная улица Кишинева будет перекрыта.

Юристов!

А они не могут бегать в общей массе?

Это сколько у нас юристов, чтобы для них отдельно марафон устраивать?

А завтра учителя захотят свой марафон, послезавтра, не дай Бог, депутаты или заключенные тюрем…

К черту подробности, сообщаем, что будет.

Мэрия Кишинёва сообщает, что участок бул. Штефана чел Маре между между ул. Митрополита Бодони и ул. Пушкина с 20:00 10 мая до 20:00 11 мая будет недоступен для дорожного движения, а 11 мая с 06:00 до 18:00 между ул. Измаил и ул. Тома Чорбэ.

Общественный транспорт будет перенаправлен.