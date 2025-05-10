Внимание, водители: в Кишиневе из-за марафона юристов будет перекрыт центр города

В выходные состоится марафон юристов, в связи с чем центральная улица Кишинева будет перекрыта.
Юристов!
А они не могут бегать в общей массе?
Это сколько у нас юристов, чтобы для них отдельно марафон устраивать?
А завтра учителя захотят свой марафон, послезавтра, не дай Бог, депутаты или заключенные тюрем…
К черту подробности, сообщаем, что будет.
Мэрия Кишинёва сообщает, что участок бул. Штефана чел Маре между между ул. Митрополита Бодони и ул. Пушкина с 20:00 10 мая до 20:00 11 мая будет недоступен для дорожного движения, а 11 мая с 06:00 до 18:00 между ул. Измаил и ул. Тома Чорбэ.
Общественный транспорт будет перенаправлен.