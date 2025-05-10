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Велопробег к 80-летию Победы прошел в Бендерах

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. В Бендерах прошел велопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Sputnik

В мероприятии приняли участие более 300 велосипедистов, им предстояло преодолеть 15 километров пути с остановками у мемориалов. Впереди колонны — знаменосец со Знаменем Победы. На каждой остановке для участников велопробега приготовили воду.

Первую остановку участники велопробега сделали у мемориала Славы на площади Героев, где состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.

Вторая остановка была предусмотрена у парка Победы в микрорайоне Ленинский, там цветы возложили к подножию памятника в честь 40-летия освобождения Бендер от немецко-фашистских захватчиков.

Участники велопробега подчеркнули, что важной задачей для них является сохранение и передача памяти о Великой Победе, поэтому среди велосипедистов так много юных бендерчан.

На привале перед участниками пробега выступил коллектив «Калинонька», хором спели «Смуглянку».

Финишировал велопробег в парке князя Александра Невского, где участников встретили с оркестром.