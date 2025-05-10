Велопробег к 80-летию Победы прошел в Бендерах

В мероприятии приняли участие более 300 велосипедистов, им предстояло преодолеть 15 километров пути с остановками у мемориалов. Впереди колонны — знаменосец со Знаменем Победы. На каждой остановке для участников велопробега приготовили воду.
Первую остановку участники велопробега сделали у мемориала Славы на площади Героев, где состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.
Вторая остановка была предусмотрена у парка Победы в микрорайоне Ленинский, там цветы возложили к подножию памятника в честь 40-летия освобождения Бендер от немецко-фашистских захватчиков.
Участники велопробега подчеркнули, что важной задачей для них является сохранение и передача памяти о Великой Победе, поэтому среди велосипедистов так много юных бендерчан.
На привале перед участниками пробега выступил коллектив «Калинонька», хором спели «Смуглянку».
Финишировал велопробег в парке князя Александра Невского, где участников встретили с оркестром.