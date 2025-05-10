Махонин: 80-летие Великой Победы отметили ярко, торжественно и душевно

80-летие Великой Победы в Пермском крае отметили ярко, торжественно и душевно, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём официальном телеграм-канале.
По словам главы региона, светлый праздник объединил всех жителей Прикамья: и горожан, и тех, кто живёт в маленьких деревнях.
«Во всех уголках Прикамья возлагали цветы к памятникам и мемориалам, тепло поздравляли фронтовиков и тех, чьи сердца навсегда остались на полях сражений. Улицы наполнились музыкой военных лет и воспоминаниями о наших героях, которые мы бережно храним поколениями», — поделился Дмитрий Махонин.
К сообщению глава региона прикрепил фотографии, на которых можно увидеть шествие «Бессмертный полк» в Пермском округе, торжественные мероприятия в Чайковском, тематические выступления танцоров в ЗАТО «Звёздный», возложение цветов к Мемориалу Победы в Березниках и праздничный салют в Перми.
«Низкий поклон каждому, кто чтит и хранит память о подвигах своих родных, передаёт ее детям и внукам», — добавил губернатор.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о девятилетнем мальчике из села Юксеево в Кочёвском муниципальном округе Пермского края, который на праздничном мероприятии, посвящённом Дню Победы, прочитал стихи о войне на коми-пермяцком языке.