Махонин: 80-летие Великой Победы отметили ярко, торжественно и душевно

К сообщению глава региона прикрепил фотографии, на которых можно увидеть шествие «Бессмертный полк» в Пермском округе, торжественные мероприятия в Чайковском, тематические выступления танцоров в ЗАТО «Звёздный», возложение цветов к Мемориалу Победы в Березниках и праздничный салют в Перми.