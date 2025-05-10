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После Дня Победы омские коммунальщики собрали 15 тонн мусора

Это на 5 тонн меньше, чем год назад, и в два раза меньше, чем после Дня молодёжи.

Источник: Соцсети

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что городские коммунальщики собрали за последние сутки 15,5 тонн мусора.

Похожую статистику градоначальник приводил год назад: тогда после Дня Победы сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства вывезли 20 тонн отходов с городских улиц.

Но, пожалуй, самым «грязным» за последний год стал День молодёжи в 2024 г.: после него в центре Омска убрали более 30 тонн мусора — в два раза больше, чем во время массовых гуляний в честь нынешнего юбилея Победы.

Недавно корреспондент omsk.aif.ru подробно разбирался в вопросе, может ли Омск избавиться от тонн мусора.