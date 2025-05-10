Создан недорогой искусственный нейрон

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Специалисты Саратовского государственного национального исследовательского университета имени Н. Г. Чернышевского разработали искусственный нейрон, который имитирует работу настоящих нервных клеток, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Изобретение, по мысли его авторов, может ускорить создание нейропротезов и помочь в изучении работы мозга.
«Новый генератор имитирует “спайки” — электрические импульсы, которые нейроны используют для общения между собой. Секрет разработки — в специальной схеме с асимметричным диодным блоком. Частоту импульсов можно регулировать, меняя параметры колебательного контура. Форму сигнала изменяют, добавляя или убирая диоды. Схема разработки вдвое проще аналогов: состоит из 7 элементов вместо 14», — отметили в пресс-службе.
По мнению коллектива под руководством профессора Владимира Пономаренко, исследование может применяться не только для изучения работы нейронных сетей. Изобретение имеет перспективы в нейропротезировании для создания имплантов, заменяющих поврежденные нервные клетки, в робототехнике — для разработки более «умных» сенсорных систем.
Существующие электронные нейроны, как полагают разработчики, либо слишком примитивны, либо чрезмерно сложны, самим же авторам удалось найти некую «золотую середину» — их разработка точна, чтобы имитировать биологические процессы, но при этом проста и экономна в производстве.
В настоящее время коллектив работает над созданием сети из таких «электронных нейронов». Это позволит моделировать сложные состояния мозга и искать способы борьбы с нейродегенеративными заболеваниями. Будут создаваться новые электронные схемы, которые ведут себя как настоящие нейроны. Это поможет в разработке более эффективных нейрокомпьютеров и медицинских технологий.
Исследование поддержано грантами Российского научного фонда.