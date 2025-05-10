Создан недорогой искусственный нейрон

В настоящее время коллектив работает над созданием сети из таких «электронных нейронов». Это позволит моделировать сложные состояния мозга и искать способы борьбы с нейродегенеративными заболеваниями. Будут создаваться новые электронные схемы, которые ведут себя как настоящие нейроны. Это поможет в разработке более эффективных нейрокомпьютеров и медицинских технологий.