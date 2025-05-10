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В Самаре начали формировать цифровой архив историй участников СВО

С 2025 года в Самаре начали создавать цифровой архив историй участников специальной военной операции.

С 2025 года в Самаре начали создавать цифровой архив историй участников специальной военной операции. Поручение дал глава города Иван Носков. Проект реализуется совместно с технотронным архивом Самарской области и официальными СМИ.

Телекомпания «Самара-ГИС» и «Самарская газета» заключили договор о сотрудничестве. Уже передано более 120 материалов за 2025 год, а также архивные данные за 2022−2024 годы.

Цель — сохранить память о подвигах участников СВО и гуманитарной помощи, оказанной самарцами. Архив станет основой для будущих исследований, фильмов и публикаций.

По словам Носкова, особое внимание уделят фото- и видеоматериалам, связанным с важными событиями в жизни города и страны.

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