От питания до лекарств: уролог Ротов перечислил факторы, «убивающие» почки

Пить достаточное количество чистой питьевой воды (не менее 1−1,5 литра в сутки). Почкам в этом случае гораздо легче работать и выводить из организма шлаки. Также это снижает риск мочекаменной болезни. Питаться сбалансированно. Не стоит увлекаться модными трендами в питании, такими как высокобелковая диета или веганство. Для поддержания здоровья организму необходимо правильное соотношение основных пищевых компонентов — белков, жиров и углеводов. Заниматься физкультурой и спортом. Это снизит риск хронических заболеваний, которые приводят к почечной недостаточности (ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь), а также уменьшит вероятность возникновения мочекаменной болезни. Регулярно проверять состояние ваших почек. Для этого достаточно раз в год делать УЗИ, сдавать общий анализ мочи и анализ крови на креатинин.