От питания до лекарств: уролог Ротов перечислил факторы, «убивающие» почки

Чтобы сохранить здоровье почек, важно избегать вредных факторов, которые оказывают на них пагубное влияние. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказал уролог Антон Ротов.
Вредные факторы, влияющие на здоровье почек.
Переохлаждение.
По словам специалиста, пик сезонной заболеваемости мочевыми инфекциями, включая острый пиелонефрит, приходится на осенне-зимний период:
— При переохлаждении снижается общий иммунитет, что делает организм более уязвимым для различных инфекций.
Неправильное питание.
Врач подчеркнул, что питание напрямую влияет на здоровье почек.
— Многие наверняка слышали, что неправильное питание вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта, ожирение и повышенный уровень холестерина. Однако почки также чувствительны к тому, что мы едим и пьем, — отметил Ротов.
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Список самых вредных продуктов для почек:
поваренная соль;алкоголь;сладкие газированные напитки;фастфуд;консервированные продукты.
Очаги хронической инфекции в организме.
К таким очагам, как пояснил уролог, можно отнести кариозные зубы и хронический тонзиллит.
— Постоянное присутствие патогенных бактерий создает инфекционную и иммунную нагрузку на организм, что может привести к поражению почек. В качестве примера можно привести возникновение тяжелого аутоиммунного поражения почек (гломерулонефрита) как осложнения ангины и хронического тонзиллита. Своевременное и адекватное лечение воспалительных заболеваний предотвратит тяжелые последствия, — заверил Ротов.
Некоторые хронические заболевания.
К таким недугам относятся сахарный диабет и гипертоническая болезнь. При неправильном лечении они могут привести к серьезному поражению почек с развитием почечной недостаточности, предупредил специалист:
— На самом деле, это основная причина, по которой пациенты оказываются на аппарате гемодиализа (искусственная почка). Коварство в том, что поражение почек не вызывает никаких симптомов до того момента, когда становится уже поздно. Поэтому обязательно сдавайте кровь на креатинин, это поможет выявить осложнения на ранней стадии.
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Некоторые виды лекарств.
Существует немало препаратов, которые могут довольно быстро вызвать поражение почек, заметил уролог. К наиболее распространенным из них относятся:
обезболивающие и жаропонижающие (анальгин, диклофенак, индометацин и др.);некоторые антибиотики (гентамицин, амикацин);мочегонные препараты в высоких дозах.
— Все эти препараты при длительном приеме в высоких дозах могут вызвать нарушение функции почек и почечную недостаточность (как острую, так и хроническую). Бесконтрольный прием препаратов опасен, особенно это касается обезболивающих (которые продаются без рецепта), — предостерег Ротов.
Советы по сохранению здоровья почек.
Для того чтобы сохранить здоровье почек на долгое время, врач порекомендовал:
Пить достаточное количество чистой питьевой воды (не менее 1−1,5 литра в сутки). Почкам в этом случае гораздо легче работать и выводить из организма шлаки. Также это снижает риск мочекаменной болезни. Питаться сбалансированно. Не стоит увлекаться модными трендами в питании, такими как высокобелковая диета или веганство. Для поддержания здоровья организму необходимо правильное соотношение основных пищевых компонентов — белков, жиров и углеводов. Заниматься физкультурой и спортом. Это снизит риск хронических заболеваний, которые приводят к почечной недостаточности (ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь), а также уменьшит вероятность возникновения мочекаменной болезни. Регулярно проверять состояние ваших почек. Для этого достаточно раз в год делать УЗИ, сдавать общий анализ мочи и анализ крови на креатинин.
Мочекаменная болезнь — это заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Вместе с атеросклерозом, ожирением, сахарным диабетом и подагрой ее относят к «болезням благополучия». Подробнее о причинах возникновения недуга, а также как этого избежать, «ВМ» узнала у специалиста.