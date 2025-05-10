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Опубликовано видео салюта в честь 80-летия Великой Победы в Перми

Источник: Комсомольская правда

В 23:00 9 мая в Перми с правого берега Камы запустили салют в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Он длился 10 минут и завершил празднования по случаю Дня Победы.

Мы специально для наших читателей снимали салют с одной из самых высоких точек города, с красивейшим видом на Каму. Из-за неполадок с интернетом в хорошем качестве нам удалось снять только пять минут, но, поверьте, и этого достаточно, чтобы полюбоваться и самим пиротехническим представлением, и шикарным видом на реку с высоты птичьего полета.