Опубликовано видео салюта в честь 80-летия Великой Победы в Перми

Мы специально для наших читателей снимали салют с одной из самых высоких точек города, с красивейшим видом на Каму. Из-за неполадок с интернетом в хорошем качестве нам удалось снять только пять минут, но, поверьте, и этого достаточно, чтобы полюбоваться и самим пиротехническим представлением, и шикарным видом на реку с высоты птичьего полета.