Трамвайные пути начнут менять на Октябрьской в Нижнем Новгороде 12 мая

12 мая в Нижнем Новгороде на улице Октябрьской начнутся работы по замене трамвайных путей. Об этом предупредили в ООО «Экологические проекты».
Работы будут вестись на участке от улицы Большой Покровской до перекрестка с Алексеевской. Протяженность составит 400 метров одиночного пути. На участке будут менять и контактную сеть — реконструкция пройдет в течение трех месяцев.
В связи с работами введут ограничения для транспорта. На время замены путей участок дороги станет односторонним — проехать можно будет только в сторону Большой Покровской. Автомобилистам следует учитывать это при построении маршрута.
Ранее мы писали, что на улице Бекетова возобновили движение транспорта после реконструкции трамвайных путей.