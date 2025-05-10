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Трамвайные пути начнут менять на Октябрьской в Нижнем Новгороде 12 мая

Работы пройдут на участке от Большой Покровской до Алексеевской.

Источник: ООО «Экологические проекты»

12 мая в Нижнем Новгороде на улице Октябрьской начнутся работы по замене трамвайных путей. Об этом предупредили в ООО «Экологические проекты».

Работы будут вестись на участке от улицы Большой Покровской до перекрестка с Алексеевской. Протяженность составит 400 метров одиночного пути. На участке будут менять и контактную сеть — реконструкция пройдет в течение трех месяцев.

В связи с работами введут ограничения для транспорта. На время замены путей участок дороги станет односторонним — проехать можно будет только в сторону Большой Покровской. Автомобилистам следует учитывать это при построении маршрута.

Ранее мы писали, что на улице Бекетова возобновили движение транспорта после реконструкции трамвайных путей.