В мэрии Новосибирска раскрыли стоимость проекта парка «Иня»

Цена разработки проектно-сметной документации парка «Иня» в Первомайском районе Новосибирска составила 10,9 млн рублей. Об этом пишет РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-центр мэрии.
Отмечается, что сейчас заключается договор с проектным бюро на разработку проектно-сметной документации для парка «Иня». Работы будут установлены на ноябрь 2025 года. Стоимость благоустройства будет известна после разработки проектно-сметной документации.
Сам парк планируют расположить на берегу одноименной реки, недалеко от микрорайона Весенний. Его реализация будет проходить в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».