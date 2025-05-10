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В мэрии Новосибирска раскрыли стоимость проекта парка «Иня»

Сейчас заключается договор с проектным бюро на разработку проектно-сметной документации для парка «Иня».

Источник: Аргументы и факты

Цена разработки проектно-сметной документации парка «Иня» в Первомайском районе Новосибирска составила 10,9 млн рублей. Об этом пишет РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-центр мэрии.

Отмечается, что сейчас заключается договор с проектным бюро на разработку проектно-сметной документации для парка «Иня». Работы будут установлены на ноябрь 2025 года. Стоимость благоустройства будет известна после разработки проектно-сметной документации.

Сам парк планируют расположить на берегу одноименной реки, недалеко от микрорайона Весенний. Его реализация будет проходить в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».