В Казани ограничат движение транспорта по улице Белинского

В Казани после майских праздников введут ограничение на движение транспорта. Так, с 12 мая будет перекрыт участок дороги на улице Белинского — от дома № 1 до строения № 4.
Как рассказали в комитете внешнего благоустройства, причиной вводимых изменений станет реконструкция тепловода на участке. Дорога будет перекрыта до окончания проводимых работ. Ориентировочно движение в полном объеме возобновят с 16 июня.
Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске массово отключили горячую воду. Из-за ремонтных работ без горячей воды с 10 по 25 мая остались жители семи улиц.