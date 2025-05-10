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В Казани ограничат движение транспорта по улице Белинского

Ограничения продлятся более месяца.

Источник: Комсомольская правда

В Казани после майских праздников введут ограничение на движение транспорта. Так, с 12 мая будет перекрыт участок дороги на улице Белинского — от дома № 1 до строения № 4.

Как рассказали в комитете внешнего благоустройства, причиной вводимых изменений станет реконструкция тепловода на участке. Дорога будет перекрыта до окончания проводимых работ. Ориентировочно движение в полном объеме возобновят с 16 июня.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске массово отключили горячую воду. Из-за ремонтных работ без горячей воды с 10 по 25 мая остались жители семи улиц.