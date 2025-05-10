Областные власти сообщили о возможных перебоях электричества 12−13 мая

«12−13 мая в области проведут плановые испытания энергосистемы. Это нужно для повышения эффективности электроснабжения. В дни испытаний возможны кратковременные перебои в подаче электричества. К тренировке энергетики подготовились заранее и приняли все необходимые меры для надежной работы систем жизнеобеспечения региона», — написало мининфраструктуры.