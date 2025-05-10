Областные власти сообщили о возможных перебоях электричества 12−13 мая

«12−13 мая в области проведут плановые испытания энергосистемы. Это нужно для повышения эффективности электроснабжения. В дни испытаний возможны кратковременные перебои в подаче электричества. К тренировке энергетики подготовились заранее и приняли все необходимые меры для надежной работы систем жизнеобеспечения региона», — написало мининфраструктуры.
Напомним, что 3 мая в районе 11.50 в Калининградской области произошло массовое отключение электроэнергии. Электричество пропало в нескольких муниципалитетах региона. Калининградцы сообщали, что обесточенными оказались Центральный район, Сельма, Октябрьский остров, Ленинский проспект, район ул. Горького и др. Об отключении электроэнергии сообщали также жители Гвардейска, Немана, Черняховска, Пионерского, Светлого. По информации читателей, блэкаут не коснулся Московского района Калининграда.
В Минэнэрго РФ заявили, что отключение электроэнергии произошло из-за зафиксированного кратковременного повышения частоты в энергосистеме региона, компенсированного работой противоаварийной автоматики. При этом ведомство отметило, что энергосистема Калининградской области «подтвердила надежность» после трёх месяцев работы в независимом режиме после выхода из БРЭЛЛ.