В Омской области открыли памятник погибшим участникам СВО

Памятник открыли участники спецоперации Александр Симоненко и Руслан Мейнуров. В церемонии также приняли участие несколько десятков действующих и бывших военных. Монумент установлен рядом с уже существующим мемориалом участникам Великой Отечественной войны. Здесь увековечены имена более 300 фронтовиков, а в центре — фигура воина с мечом.