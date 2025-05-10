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В Омской области открыли памятник погибшим участникам СВО

Монумент в селе Куликово Калачинского района стал местом памяти для родных, односельчан и будущих поколений.

Источник: Om1 Омск

В День Победы, 9 мая, в селе Куликово Калачинского района Омской области открыли памятник воинам, погибшим в зоне специальной военной операции, а также в других вооружённых конфликтах. На митинг, приуроченный к открытию монумента и празднованию 80-летия Победы, пришли сотни жителей.

По словам главы Куликовского сельского поселения Василия Балякина, в СВО погибли семь уроженцев села — как кадровые военные, так и мобилизованные и добровольцы. В их память установлен монумент из массивного гранитного камня с табличкой.

Памятник открыли участники спецоперации Александр Симоненко и Руслан Мейнуров. В церемонии также приняли участие несколько десятков действующих и бывших военных. Монумент установлен рядом с уже существующим мемориалом участникам Великой Отечественной войны. Здесь увековечены имена более 300 фронтовиков, а в центре — фигура воина с мечом.