Состоялась телепремьера фильма «Воздух» с пермской актрисой Лапшиной

В интервью порталу «Омск Здесь» Лапшина рассказала, что именно в Перми она получила по-настоящему бесценный опыт. Ведь спектаклей тут было очень много. И работать, по её словам, приходилось с утра до ночи, с единственным выходным днём в месяц. Благодаря этому убирались зажимы, уходило стеснение перед публикой. Кроме того, за день до спектакля в «У Моста» могли сказать: «У тебя завтра главная роль». И надо всю ночь учить текст. Так было, например, с Элизабет в мистическом спектакле «Франкенштейн» — первой главной ролью в карьере Кристины Лапшиной.