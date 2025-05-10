Состоялась телепремьера фильма «Воздух» с пермской актрисой Лапшиной

Актриса Кристина Лапшина, творческий путь которой начинался в пермском театре «У Моста», сыграла одну из главных ролей в фильме «Воздух». Телевизионная премьера ленты Алексея Германа-младшего состоялась на Первом канале в День Победы.
Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Весна 1942 года, разгар ожесточённых боёв на Ленинградском фронте. В смешанный авиационный полк прибывает пополнение — совсем юные, необстрелянные девушки-лётчицы. Мечта как можно скорее освоить полёты и громить врага помогает им преодолеть и собственные страхи, и недоверие, бывшее поначалу со стороны мужчин.
Одну из лётчиц, Марию, играет Кристина Лапшина. Это её первая работа в кино, и сразу в команде с такими известными актёрами, как Сергей Безруков, Елена Лядова, Анастасия Талызина, Аглая Тарасова.
Кристина — коренная омичка. Окончила ОмГУ им. Достоевского, работает в Омском драмтеатре. Но начиналась её театральная карьера в Перми, в театре «У Моста».
В интервью порталу «Омск Здесь» Лапшина рассказала, что именно в Перми она получила по-настоящему бесценный опыт. Ведь спектаклей тут было очень много. И работать, по её словам, приходилось с утра до ночи, с единственным выходным днём в месяц. Благодаря этому убирались зажимы, уходило стеснение перед публикой. Кроме того, за день до спектакля в «У Моста» могли сказать: «У тебя завтра главная роль». И надо всю ночь учить текст. Так было, например, с Элизабет в мистическом спектакле «Франкенштейн» — первой главной ролью в карьере Кристины Лапшиной.
А когда журналисты спросили её, какой самый ценный комплимент она услышала после съёмок в фильме «Воздух», Кристина ответила так:
«В соцсетях я увидела пост, где Алексей Алексеевич выложил моё фото и написал: “Гениальная актриса, приглашайте её в свои проекты”. Представляете, такое услышать и увидеть? Очень ценно слышать это от абсолютного профессионала своего дела».