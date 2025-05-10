Вандалы осквернили памятник в новосибирском сквере Героев СВО

По словам местной жительницы Марины, злоумышленники совершили несколько вылазок, оставив на памятнике оскорбительные надписи и номер 35. Несмотря на это, горожане оперативно отмыли монумент и 9 мая провели в сквере памятное мероприятие, приуроченное к празднику.