Вандалы осквернили памятник в новосибирском сквере Героев СВО

В Новосибирске жители Плющихинского микрорайона собственными силами восстановили памятный камень в сквере Героев СВО, испорченный вандалами накануне Дня Победы. О происшествии и последующей реакции горожан сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
По словам местной жительницы Марины, злоумышленники совершили несколько вылазок, оставив на памятнике оскорбительные надписи и номер 35. Несмотря на это, горожане оперативно отмыли монумент и 9 мая провели в сквере памятное мероприятие, приуроченное к празднику.
В настоящее время полиция занимается поиском вандалов. Местные жители выражают надежду, что после инцидента охрана сквера будет усилена. В День Победы у восстановленного памятника прошла церемония памяти с участием местных жителей.
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