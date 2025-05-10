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Вандалы осквернили памятник в новосибирском сквере Героев СВО

По словам местной жительницы Марины, злоумышленники совершили несколько вылазок, оставив на памятнике оскорбительные надписи и номер 35.

Источник: Соцсети

В Новосибирске жители Плющихинского микрорайона собственными силами восстановили памятный камень в сквере Героев СВО, испорченный вандалами накануне Дня Победы. О происшествии и последующей реакции горожан сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

По словам местной жительницы Марины, злоумышленники совершили несколько вылазок, оставив на памятнике оскорбительные надписи и номер 35. Несмотря на это, горожане оперативно отмыли монумент и 9 мая провели в сквере памятное мероприятие, приуроченное к празднику.

В настоящее время полиция занимается поиском вандалов. Местные жители выражают надежду, что после инцидента охрана сквера будет усилена. В День Победы у восстановленного памятника прошла церемония памяти с участием местных жителей.

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