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Какие населенные пункты Омской области временно останутся без телетрансляции

Четырем населенным пунктам Омской области придется столкнуться с перебоями телевещания.

Источник: Mail.ru

На официальном сайте Цифрового эфирного телевидения появилась информация о временном отключении телетрансляции в населенных пунктах Омской области на грядущей неделе, с 12 по 18 мая 2025 года. Обозначено, что в указанный период временные перебои в телевещании будут наблюдаться в 4 населенных пунктах региона.

Так, в понедельник, 12 мая 2025 года, отключения телетрансляции будут наблюдаться в период с 10 до 11 часов в деревне Летние Усть-Ишимского района. Более продолжительные перебои анонсированы в деревне Михайловка во вторник, 13 мая: с 11 до 17 часов. В тот же 6-часовой промежуток, но в среду, 14 мая 2025 года, проблемы с просмотром телевизора возникнут в селе Щербаки Саргатского района. Наконец, в четверг, 15 мая 2025 года, перебои с телевещанием «переместятся» в село Саргатское одноименного района в промежутке с 9:00 до 15:00.