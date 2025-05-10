Более 23 тысяч человек посетили парад Победы в Самаре

Главным событием стал парад с участием соединений 2-й Гвардейской армии, ветеранов, юнармейцев и более 30 парадных расчетов. По площади прошли и более 40 единиц боевой техники, включая легендарный танк Т-34 и современные «Искандеры-М», БТР-82АМ и БМП-3.