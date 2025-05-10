Более 23 тысяч человек посетили парад Победы в Самаре

В пятницу, 9 мая, более 23 тысяч человек стали зрителями военного парада на площади Куйбышева в Самаре. Мероприятие прошло в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Главным событием стал парад с участием соединений 2-й Гвардейской армии, ветеранов, юнармейцев и более 30 парадных расчетов. По площади прошли и более 40 единиц боевой техники, включая легендарный танк Т-34 и современные «Искандеры-М», БТР-82АМ и БМП-3.
На церемонии возложения цветов у Вечного огня присутствовали сенаторы, депутаты, губернатор Вячеслав Федорищев и Герои России.
После двухлетнего перерыва в очном формате прошла акция «Бессмертный полк» — более 10 тысяч самарцев пронесли портреты своих героических предков. Глава региона также прошёл в колонне.
Праздничные мероприятия завершились вечером концертом и салютом над Волгой.
Ранее в нашем фоторепортаже мы показали, как Парад Победы и «Бессмертный полк» прошли в нашем городе.
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