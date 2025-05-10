Советская станция, не долетевшая до Венеры, упала в Индийском океане

Станцию запустили к Венере в 1972 году, из-за нештатной работы разгонного блока аппарат не вышел на межпланетную траекторию и остался на высокой эллиптической орбите. Со временем из-за трения о верхние слои атмосферы высота орбиты стала снижаться.