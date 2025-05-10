Советская станция, не долетевшая до Венеры, упала в Индийском океане

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Советская автоматическая станция, не долетевшая до Венеры в 1972 году, упала в Индийском океане, сообщил «Роскосмос».
«Запущенный в 1972 году космический аппарат “Космос-482” прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане», — говорится в публикации.
Схождение аппарата с орбиты контролировали средства автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
В соответствии с расчетами специалистов ЦНИИмаш (входит в «Роскосмос»), аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 мск в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты.
Станцию запустили к Венере в 1972 году, из-за нештатной работы разгонного блока аппарат не вышел на межпланетную траекторию и остался на высокой эллиптической орбите. Со временем из-за трения о верхние слои атмосферы высота орбиты стала снижаться.