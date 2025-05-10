Красноярцев предупредили о грозах, граде и сильном ветре

11 мая ожидается резкое ухудшение погоды в центральных и южных районах Красноярского края. Об этом предупредили жителей в МЧС по региону.
По прогнозу синоптиков Среднесибрского УГМС, в воскресенье поднимется сильный шквалистый ветер. Его порывы будут достигать 15−20 метров в секунду, а местами превышать 25 метров в секунду.
Кроме этого, пройдут ливни. Не исключены грозы и град.
Спасатели просят соблюдать осторожность на улице во время ненастья. Его лучше всего переждать в здании. Нельзя отпускать детей одних на прогулку. Опасно подходить близко к деревьям, стоять возле домов и заборов, а также под неустойчивыми рекламными конструкциями (вроде плохо закрепленных вывесок и щитов).
Если вам или окружающим потребуется помощь экстренных служб — звоните по телефону 112.