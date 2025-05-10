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Красноярцев предупредили о грозах, граде и сильном ветре

На центральные и южные районы Красноярского края надвигается непогода.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 63% 762 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

11 мая ожидается резкое ухудшение погоды в центральных и южных районах Красноярского края. Об этом предупредили жителей в МЧС по региону.

По прогнозу синоптиков Среднесибрского УГМС, в воскресенье поднимется сильный шквалистый ветер. Его порывы будут достигать 15−20 метров в секунду, а местами превышать 25 метров в секунду.

Кроме этого, пройдут ливни. Не исключены грозы и град.

Спасатели просят соблюдать осторожность на улице во время ненастья. Его лучше всего переждать в здании. Нельзя отпускать детей одних на прогулку. Опасно подходить близко к деревьям, стоять возле домов и заборов, а также под неустойчивыми рекламными конструкциями (вроде плохо закрепленных вывесок и щитов).

Если вам или окружающим потребуется помощь экстренных служб — звоните по телефону 112.