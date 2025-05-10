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Мэрия Челябинска расторгнет контракт с подрядчиком, сорвавшим салют в День Победы

Администрация Челябинска расторгнет контракт с подрядчиком, сорвавшим салют в День Победы, и не оплатит ему работы. Об этом в субботу, 10 мая, сообщил глава города Алексей Лошкин.

Источник: Pchela.News

Мы очень хотели завершить День Победы красочным фейерверком, — написал мэр в своём Telegram-канале. — К сожалению, в условиях повышенных мер безопасности подрядчик не справился с задачей и признал этот факт. До последнего мы пытались решить все технические проблемы, но это не удалось.

Алексей Лошкин добавил, что вместе с челябинцами ждал салют на набережной реки Миасс и разделяет всеобщее разочарование.

Контракт с подрядчиком мы, конечно же, расторгнем. Естественно, такой салют не будет оплачен. Подрядчик будет оштрафован, — заверил градоначальник. — Мы получили опыт, сделали выводы и приложим все усилия, чтобы подобной ситуации не повторилось.

Напомним, праздничный салют в Челябинске задержали почти на 50 минут, и продлился он всего шесть минут вместо обещанных 15. Власти объяснили это техническими сбоями в работе оборудования, которые произошли из-за соблюдения мер безопасности.