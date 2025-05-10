Мэрия Челябинска расторгнет контракт с подрядчиком, сорвавшим салют в День Победы

Мы очень хотели завершить День Победы красочным фейерверком, — написал мэр в своём Telegram-канале. — К сожалению, в условиях повышенных мер безопасности подрядчик не справился с задачей и признал этот факт. До последнего мы пытались решить все технические проблемы, но это не удалось.