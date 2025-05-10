Мэрия Челябинска расторгнет контракт с подрядчиком, сорвавшим салют в День Победы

Мы очень хотели завершить День Победы красочным фейерверком, — написал мэр в своём Telegram-канале. — К сожалению, в условиях повышенных мер безопасности подрядчик не справился с задачей и признал этот факт. До последнего мы пытались решить все технические проблемы, но это не удалось.
Алексей Лошкин добавил, что вместе с челябинцами ждал салют на набережной реки Миасс и разделяет всеобщее разочарование.
Контракт с подрядчиком мы, конечно же, расторгнем. Естественно, такой салют не будет оплачен. Подрядчик будет оштрафован, — заверил градоначальник. — Мы получили опыт, сделали выводы и приложим все усилия, чтобы подобной ситуации не повторилось.
Напомним, праздничный салют в Челябинске задержали почти на 50 минут, и продлился он всего шесть минут вместо обещанных 15. Власти объяснили это техническими сбоями в работе оборудования, которые произошли из-за соблюдения мер безопасности.