Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил организаторов мероприятий ко Дню Победы в Башкирии. Соответствующий пост он написал в своих соцсетях 10 мая.
— Это действительно самый главный для нашей страны праздник. Спасибо всем организаторам, всем, кто обеспечивал порядок и безопасность. И еще раз огромное спасибо главным героям — нашим уважаемым ветеранам, — написал руководитель региона.
Напомним, накануне в Уфе на проспекте Октября прошел Парад Победы, а вслед за ним стартовала памятная акция «Бессмертный полк», в которой участвовали порядка 200 тысяч человек. О том, как это было, мы писали в нашей онлайн-трансляции.
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