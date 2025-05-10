Хабиров поблагодарил организаторов мероприятий ко Дню Победы в Башкирии

Напомним, накануне в Уфе на проспекте Октября прошел Парад Победы, а вслед за ним стартовала памятная акция «Бессмертный полк», в которой участвовали порядка 200 тысяч человек. О том, как это было, мы писали в нашей онлайн-трансляции.