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Новосибирцы жалуются на свалку на Гусинобродском кладбище

Горожане заявили о свалке и поваленных деревьях на кладбище.

Источник: Соцсети

Жительница Новосибирска негодует из-за ужасного состояния Гусинобродского кладбища. Об этом она написала в тг-канале Mash Siberia.

Сибирячка Наталья поделилась, что недавно ездила на могилу к дедушке Дмитрию Безсолицыну, который в военные годы получил серьезное ранение и был уволен в запас. Фронтовик умер, когда женщине было всего семь лет. Она собиралась привести могилу в порядок и обнаружила рядом свалку и поваленные деревья.

По словам Натальи, она не понимает, почему власти бездействуют. Женщина считает, дело сойдет с мертвой точки, только если случится трагедия, как на Заельцовском кладбище, где погибла женщина.