Новосибирцы жалуются на свалку на Гусинобродском кладбище

Жительница Новосибирска негодует из-за ужасного состояния Гусинобродского кладбища. Об этом она написала в тг-канале Mash Siberia.
Сибирячка Наталья поделилась, что недавно ездила на могилу к дедушке Дмитрию Безсолицыну, который в военные годы получил серьезное ранение и был уволен в запас. Фронтовик умер, когда женщине было всего семь лет. Она собиралась привести могилу в порядок и обнаружила рядом свалку и поваленные деревья.
По словам Натальи, она не понимает, почему власти бездействуют. Женщина считает, дело сойдет с мертвой точки, только если случится трагедия, как на Заельцовском кладбище, где погибла женщина.