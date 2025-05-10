Новосибирцы жалуются на свалку на Гусинобродском кладбище

Сибирячка Наталья поделилась, что недавно ездила на могилу к дедушке Дмитрию Безсолицыну, который в военные годы получил серьезное ранение и был уволен в запас. Фронтовик умер, когда женщине было всего семь лет. Она собиралась привести могилу в порядок и обнаружила рядом свалку и поваленные деревья.