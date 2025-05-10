В честь 80-летия Победы в Соликамском округе зажглись три Вечных огня

Огни зажгли в День Победы 9 мая в рамках проведения торжественных мероприятий в знак памяти и преклонения перед подвигом предков, которые отдали жизнь за Родину и будущие поколения. Церемонии зажжения прошли с участием представителей общественных организаций, местных жителей и школьников.