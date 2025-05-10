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В честь 80-летия Победы в Соликамском округе зажглись три Вечных огня

Газ проведен к мемориалам в селах Городище, Половодово и Родники.

Источник: Соцсети

В честь 80-летия Победы в Соликамском округе зажглись три Вечных огня в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Русанов в своем телеграм-канале.

Памятные огни зажглись на мемориальных комплексах в селах Городище, Половодово и Родники. Вопрос бесперебойного снабжения газом мемориальных комплексов проработали администрация округа и специалисты АО «Газпром газораспределение Пермь».

Огни зажгли в День Победы 9 мая в рамках проведения торжественных мероприятий в знак памяти и преклонения перед подвигом предков, которые отдали жизнь за Родину и будущие поколения. Церемонии зажжения прошли с участием представителей общественных организаций, местных жителей и школьников.