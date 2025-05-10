Юные волейболисты Самарской области выиграли первенство ПФО

С 5 по 7 мая в Новокуйбышевске прошло Первенство Приволжского федерального округа по волейболу среди юношей до 19 лет. В соревнованиях участвовали команды из Оренбургской области, Пермского края и Удмуртской Республики, но сборная Самарской области не оставила соперникам шансов, уверенно выиграв все матчи.