Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юные волейболисты Самарской области выиграли первенство ПФО

Сборная региона одержала победу в турнире среди юношей до 19 лет в НовокуйбышевскеС 5 по 7 мая в Новокуйбышевске прошло Первенство Приволжского федерального округа по волейболу среди юношей до 19 лет.

Сборная региона одержала победу в турнире среди юношей до 19 лет в Новокуйбышевске.

С 5 по 7 мая в Новокуйбышевске прошло Первенство Приволжского федерального округа по волейболу среди юношей до 19 лет. В соревнованиях участвовали команды из Оренбургской области, Пермского края и Удмуртской Республики, но сборная Самарской области не оставила соперникам шансов, уверенно выиграв все матчи.

Итоговые места распределились так:

1 место — Самарская область 2 место — Удмуртская Республика 3 место — Оренбургская область 4 место — Пермский край.

Отдельно были награждены лучшие игроки турнира:

Лучший игрок турнира — Данил Малахов (Удмуртская Республика) Лучший блокирующий — Тимофей Сабанов (Самарская область) Лучший принимающий — Илья Капшук (Самарская область) Лучший пасующий — Виктор Витик (Оренбургская область) Лучший нападающий — Александр Шишулин (Самарская область).

На церемонии награждения глава Новокуйбышевска Алексей Коробков и председатель Федерации волейбола Самарской области Роман Балтер поблагодарили участников за яркую игру и вручили награды.

Организаторы выразили благодарность всем, кто помог в проведении турнира.