Юные волейболисты Самарской области выиграли первенство ПФО

Сборная региона одержала победу в турнире среди юношей до 19 лет в Новокуйбышевске.
С 5 по 7 мая в Новокуйбышевске прошло Первенство Приволжского федерального округа по волейболу среди юношей до 19 лет. В соревнованиях участвовали команды из Оренбургской области, Пермского края и Удмуртской Республики, но сборная Самарской области не оставила соперникам шансов, уверенно выиграв все матчи.
Итоговые места распределились так:
1 место — Самарская область 2 место — Удмуртская Республика 3 место — Оренбургская область 4 место — Пермский край.
Отдельно были награждены лучшие игроки турнира:
Лучший игрок турнира — Данил Малахов (Удмуртская Республика) Лучший блокирующий — Тимофей Сабанов (Самарская область) Лучший принимающий — Илья Капшук (Самарская область) Лучший пасующий — Виктор Витик (Оренбургская область) Лучший нападающий — Александр Шишулин (Самарская область).
На церемонии награждения глава Новокуйбышевска Алексей Коробков и председатель Федерации волейбола Самарской области Роман Балтер поблагодарили участников за яркую игру и вручили награды.
Организаторы выразили благодарность всем, кто помог в проведении турнира.