Более тысячи водителей попались на нарушениях за сутки в Свердловской области

За сутки 9 мая в Свердловской области госавтоинспекторы выявили более тысячи нарушений ПДД. Об этом сообщают в отделе пропаганды ГАИ.
Среди нарушителей оказалось 28 водителей, которые сели за руль пьяными. Еще четверо отказались от прохождения освидетельствования. Например, в городе Серов 53-летний водитель Volkswagen отказался от проверки на алкоголь, из-за чего его отстранили от управления, а иномарку отправили на спецстоянку. Нарушителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав.
Кроме того, сотрудники ГАИ зафиксировали еще восемь случаев управления авто в нетрезвом виде повторно. Таким водителям грозит уже уголовное преследование. Еще 39 человек будут наказаны за то, что сели за руль, не имея водительских прав. Восемь нарушителей уже были лишены прав, но все равно управляли автомобилем.
— Профилактическая работа подразделений Госавтоинспекции, направленная на повышение уровня дисциплинированности участников дорожного движения, продолжается, — заключили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Нарушения ПДД не редко приводит к серьезным авариям. Так, вечером 9 мая водитель «двенадцатой» не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина загорелась, но мужчина выбраться не смог и погиб. Трагедия произошла в Богдановичском районе области.