Более тысячи водителей попались на нарушениях за сутки в Свердловской области

Кроме того, сотрудники ГАИ зафиксировали еще восемь случаев управления авто в нетрезвом виде повторно. Таким водителям грозит уже уголовное преследование. Еще 39 человек будут наказаны за то, что сели за руль, не имея водительских прав. Восемь нарушителей уже были лишены прав, но все равно управляли автомобилем.