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В Башкирии провели более 19 тысяч приемов в «поездах здоровья»

В этом году в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион» медики Башкирии провели 19 128 приемов, 4 650 обследований, в том числе 3 032 флюорографии, 1 613 маммографий, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Источник: ufa.mk.ru

У 229 человек выявили повышенный уровень глюкозы в крови, у 435 — повышенный уровень холестерина, у 832 — повышенное артериальное давление, у 794 — избыточный вес.

Врачи впервые выявили 990 заболеваний, в том числе у 493 человек — подозрения на социально-значимые заболевания. У 452 пациентов диагностированы заболевания с повышением артериального давления, у 14 человек есть подозрения на злокачественные новообразования, у 27 — сахарный диабет.

Все пациенты с подозрением или выявленными социально-значимыми заболеваниями направлены на дообследование для уточнения диагноза, им назначили лечение.