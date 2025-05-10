В Башкирии провели более 19 тысяч приемов в «поездах здоровья»

У 229 человек выявили повышенный уровень глюкозы в крови, у 435 — повышенный уровень холестерина, у 832 — повышенное артериальное давление, у 794 — избыточный вес.
Врачи впервые выявили 990 заболеваний, в том числе у 493 человек — подозрения на социально-значимые заболевания. У 452 пациентов диагностированы заболевания с повышением артериального давления, у 14 человек есть подозрения на злокачественные новообразования, у 27 — сахарный диабет.
Все пациенты с подозрением или выявленными социально-значимыми заболеваниями направлены на дообследование для уточнения диагноза, им назначили лечение.