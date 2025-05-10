В Новосибирске заработал официальный сайт для получения электронных повесток

О создании системы власти сообщали заранее, однако полноценная работа сервиса началась только сейчас. Согласно установленным правилам, повестка считается вручённой через семь дней после её публикации на сайте. После этого у призывника есть ещё семь дней, чтобы явиться в военный комиссариат.