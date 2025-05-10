Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске заработал официальный сайт для получения электронных повесток

В Новосибирске начал работу официальный интернет-ресурс «Реестр повесток», запущенный в рамках федерального проекта по цифровизации системы призыва.

Источник: Freepik

Аналогичные сайты функционируют во всех регионах России. Платформа позволяет гражданам, подлежащим призыву, получать уведомления в электронном виде.

О создании системы власти сообщали заранее, однако полноценная работа сервиса началась только сейчас. Согласно установленным правилам, повестка считается вручённой через семь дней после её публикации на сайте. После этого у призывника есть ещё семь дней, чтобы явиться в военный комиссариат.

В случае неявки в течение 20 дней с момента размещения уведомления наступает административная ответственность. В числе возможных ограничений — запрет на управление транспортными средствами, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, оформление кредитов и выезд за пределы страны.

Новая система позволяет военкоматам фиксировать факт уведомления через электронный реестр, а гражданам — своевременно отслеживать повестки и планировать действия в соответствии с установленными сроками.