Во время парада на 9 мая ростовчане увидели «Катюшу» и «Терминатора»

В праздничных мероприятиях ко Дню Победы были задействованы легендарные машины времен Великой Отечественной и новейшие образцы современного вооружения. «КП-Ростов-на-Дону» освещала события на сайте и во всех соцсетях.
Всего в параде было представлено более 60 единиц техники. В составе механизированной колонны зрители увидели боевые машины времен Великой Отечественной войны, среди которых были танк Т-34, легендарная «Катюша», автомобиль ЗИС-5.
Также были представлены современные образцы: бронеавтомобиль специального назначения «Тайфун ВДВ», боевая машина поддержки танков «Терминатор», модернизированные машины пехоты БМП-2, комплекс радиоэлектронного подавления. Кроме того, были продемонстрированы танки Т-72 и Т-90М «Прорыв».
После парада техника проехала по улицам Советской и Большой Садовой. Посмотреть на нее собралось много горожан, почти каждый запечатлели проезд боевых машин на фото и видео.