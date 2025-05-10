Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время парада на 9 мая ростовчане увидели «Катюшу» и «Терминатора»

В донской столице на параде было задействовано более 60 единиц военной техники.

Источник: Комсомольская правда

В праздничных мероприятиях ко Дню Победы были задействованы легендарные машины времен Великой Отечественной и новейшие образцы современного вооружения. «КП-Ростов-на-Дону» освещала события на сайте и во всех соцсетях.

Всего в параде было представлено более 60 единиц техники. В составе механизированной колонны зрители увидели боевые машины времен Великой Отечественной войны, среди которых были танк Т-34, легендарная «Катюша», автомобиль ЗИС-5.

Также были представлены современные образцы: бронеавтомобиль специального назначения «Тайфун ВДВ», боевая машина поддержки танков «Терминатор», модернизированные машины пехоты БМП-2, комплекс радиоэлектронного подавления. Кроме того, были продемонстрированы танки Т-72 и Т-90М «Прорыв».

После парада техника проехала по улицам Советской и Большой Садовой. Посмотреть на нее собралось много горожан, почти каждый запечатлели проезд боевых машин на фото и видео.